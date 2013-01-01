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Хранение лодок: Какие есть варианты?

Хранение лодок как в сезон, так и в зимние месяцы является важным моментом для яхтсменов, но этот вопрос вызывает множество вопросов: сколько стоит хранение лодки? Как мне найти место для хранения лодки поблизости от меня? Нужны ли мне дополнительные отсеки для хранения всего моего снаряжения, или оно может оставаться на лодке?

Не бойся, дорогой лодочник - мы здесь, чтобы ответить подробнее о них и на все другие вопросы, когда речь идет о хранении лодок и местах хранения лодок. Давайте начнем с того, что разграничим три основных варианта хранения лодок:

хранение лодок в воде

сухое хранение лодок на открытом воздухе

сухое хранение лодок в помещении.

Место, где вы можете хранить свою лодку

Некоторые люди хранят свои лодки в воде круглый год. Обычно это считается приемлемой практикой в районах с умеренным климатом, где зимы относительно мягкие, или если вы полностью укрываете лодку на зиму в слипе, а затем добавляете мешалку (ледогенератор), чтобы вода не замерзала вокруг лодки в холодные месяцы года.

Сухое хранение лодок

Сухое хранение лодок на открытом воздухе, безусловно, является более популярным вариантом. Оно относительно безопасно и надежно для лодки, а также недорого по сравнению с большинством альтернатив. Сейчас вы, вероятно, думаете: "Где есть открытое хранение лодок поблизости от меня?". Или, если цена является основным фактором, возможно, вы думаете: "Где есть дешевое хранение лодок поблизости от меня?". Мы не можем ответить на эти вопросы конкретно, потому что не знаем, где вы живете. Однако у нас есть для вас хорошие новости: везде, где есть лодки, обычно легко найти недорогое открытое хранилище для лодок.

Крытое хранение лодок

Хранение лодки в помещении - это более дорогой вариант, однако он обеспечивает наибольшую защиту вашей лодки. К сожалению, если вы не храните свою лодку в крытом "сухом штабеле" (иногда его называют "ботель", где лодки стоят на огромных стеллажах внутри крытого здания), найти крытое хранилище для лодок может быть очень сложно. Если, конечно, у вас нет собственного гаража, в который помещается лодка - в этом случае хранить лодку прямо у себя дома просто не имеет смысла. Если же такой возможности нет, то обязательно возникнет тот самый вопрос, который мы задавали ранее: "где поблизости от меня есть крытый склад для хранения лодок?". Но в этом случае ответить на него будет гораздо сложнее.

Преимущества различных вариантов хранения лодок

Для владельцев слипов круглогодичное хранение лодки в воде может быть удобнее, чем вытаскивание лодки на сухое хранение на зиму, но это связано с некоторыми рисками. Если, например, в вашей марине пропадет электричество и мешалка перестанет работать, корпус лодки может замерзнуть, что приведет к повреждению льдом. Поэтому большинство владельцев лодок выбирают сухое хранение в межсезонье, особенно в регионах с суровыми зимами. Владельцы слипов, у которых есть подъемник, также могут предпочесть хранить лодку на подъемнике в течение зимы. Также помните, что хранение лодки в марине обычно сопровождается некоторыми преимуществами. Во многих из них есть бассейн или клубный дом, WiFi, станции очистки рыбы, ящики для хранения лодок, установленные на пирсе (обычно их называют "док-боксами"), и другие удобства, которые могут сделать ваши приключения на лодке еще более веселыми и расслабляющими.

Когда речь заходит о хранении лодок в помещении, самыми большими минусами являются дороговизна и доступность. Некоторым лодочникам также не нравится необходимость заранее планировать использование своей лодки. Если вы хотите воспользоваться своей лодкой до или после рабочего дня, вам, возможно, придется заранее планировать и звонить, чтобы они могли поднять вашу лодку вилами со стеллажей и спустить ее на воду. Наконец, некоторые объекты не разрешают владельцам лодок работать со своими лодками на территории объекта, и вам, возможно, придется заплатить профессионалу за обслуживание, например, замену масла. В остальном хранение лодки в помещении - идеальный вариант. Полная защита от атмосферных воздействий может увеличить срок службы лодки в астрономической степени.

Как накрыть лодку для зимнего хранения?

Профессиональная термоусадочная пленка - это, безусловно, лучший способ укрыть лодку на зимнее хранение.

Что такое сухое хранение лодок?

Сухое хранение лодок обычно рассматривается как любой вид хранения, при котором лодка не хранится на мокром слипе, в воде.